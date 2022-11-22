📌 Как будут оплачивать больничные ИП и самозанятых: таблица

|Показатель
|Значение
|Страховая сумма
|Когда платить
|Срок уплаты
|Размер платежа
|Сумма взноса
|Когда можно не платить взносы
|Учет стажа при оплате больничных
|Учет периода уплаты взносов при оплате больничных
Снижение такое:
- после 18 месяцев без страховых случаев – на 10%;
- после 24 месяцев без страховых случаев – на 30%.
ИП платил взносы из расчета 2 МРОТ 7 месяцев, его стаж – до 5 лет. Он был на больничном весь месяц.
Пособие за месяц составит: 32 484×60% х 70% = 13 643,28 руб.Пример 2:
ИП платил взносы из расчета 3 МРОТ 14 месяцев, его стаж – более 8 лет. Он был на больничном весь месяц.
Пособие за месяц составит: 48 726×100% х 100% = 48 726 руб.Проект с новыми правилами добровольного страхования по случаям временной нетрудоспособности опубликован на федеральном портале.