📌 Как будут оплачивать больничные ИП и самозанятых: таблица

Показатель Значение Страховая сумма 32 484 руб. или 48 726 руб. Когда платить ежемесячно равными платежами начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявление Срок уплаты до последнего числа месяца Размер платежа 3,84% Сумма взноса 1 247,38 руб. или 1 871,08 руб. Когда можно не платить взносы за период временной нетрудоспособности, подтвержденный больничным листком;

за 1 месяц в течение каждых 6 месяцев непрерывной уплаты взносов Учет стажа при оплате больничных до 5 лет – 60%;

с 5 до 8 лет – 80%;

свыше 8 лет – 100% Учет периода уплаты взносов при оплате больничных после 6 месяцев уплаты взносов – 70%;

после 12 месяцев уплаты взносов – 100%

Предусмотрено снижение взносов, если человек долго не болеет.

Снижение такое:

после 18 месяцев без страховых случаев – на 10%;

после 24 месяцев без страховых случаев – на 30%.

ИП платил взносы из расчета 2 МРОТ 7 месяцев, его стаж – до 5 лет. Он был на больничном весь месяц.

Пособие за месяц составит: 32 484×60% х 70% = 13 643,28 руб.

ИП платил взносы из расчета 3 МРОТ 14 месяцев, его стаж – более 8 лет. Он был на больничном весь месяц.

Пособие за месяц составит: 48 726×100% х 100% = 48 726 руб.