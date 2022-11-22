Больничные

📌 Как будут оплачивать больничные ИП и самозанятых: таблица

С 1 июля 2023 года должна заработать новая система добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности для ИП и самозанятых. Платить взносы и получать пособие можно по двум вариантам. Смотрите в нашей таблице основные условия страхования

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Показатель

Значение

Страховая сумма

  • 32 484 руб.
или

  • 48 726 руб.
Когда платить

  • ежемесячно равными платежами начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявление
Срок уплаты

  • до последнего числа месяца
Размер платежа

  • 3,84%
Сумма взноса

  • 1 247,38 руб.
или

  • 1 871,08 руб.
Когда можно не платить взносы

  • за период временной нетрудоспособности, подтвержденный больничным листком;
  • за 1 месяц в течение каждых 6 месяцев непрерывной уплаты взносов
Учет стажа при оплате больничных

  • до 5 лет – 60%;
  • с 5 до 8 лет – 80%;
  • свыше 8 лет – 100%
Учет периода уплаты взносов при оплате больничных

  • после 6 месяцев уплаты взносов – 70%;
  • после 12 месяцев уплаты взносов – 100%
Предусмотрено снижение взносов, если человек долго не болеет.

Снижение такое:

  • после 18 месяцев без страховых случаев – на 10%;
  • после 24 месяцев без страховых случаев – на 30%.
Пример 1:

ИП платил взносы из расчета 2 МРОТ 7 месяцев, его стаж – до 5 лет. Он был на больничном весь месяц.

Пособие за месяц составит: 32 484×60% х 70% = 13 643,28 руб.

Пример 2:

ИП платил взносы из расчета 3 МРОТ 14 месяцев, его стаж – более 8 лет. Он был на больничном весь месяц.

Пособие за месяц составит: 48 726×100% х 100% = 48 726 руб.

Проект с новыми правилами добровольного страхования по случаям временной нетрудоспособности опубликован на федеральном портале.

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