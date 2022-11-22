Декретный отпуск

ИП-женщины считают, что решение отменить для них пособие по БиР – предательство государства

Беременность и роды собираются исключить из страховых случаев, пособие по которым сейчас положено ИП, добровольно застрахованным в ФСС. Мы опросили ряд предпринимательниц и получили негативную оценку.

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Наталья Будько, руководитель бизнес онлайн-школы: «К сожалению, на сегодняшний день предприниматели никаким образом социально не защищены. Да, наши сотрудники защищены, за которых мы платим, и в случае чего они могу прекрасно побежать в трудовую инспекцию. А мы, те люди, которые непосредственно зарабатываем деньги и платим государству, и содержим всю нашу большую страну, мы, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше получаем поддержки от государства, о нас просто вытирают ноги».

Екатерина Флакова, руководитель маркетингового агентства «Serena4»:  «А что еще не все усвоили, куда мы идем под новым лозунгом «помоги себе сам»? Я сама получала пособие на второго ребенка, уже будучи ИП. Это были небольшие деньги для нашей семьи. Однако представляю, что для большинства ИП – это действительно страховая выплата при потере доходов. Если ИП не планирует нанимать няню, то вести бизнес не получится. Вот и выходит: страхование в России – это не защита, это заработок фонда».

Екатерина Красно, ИП, блогер:  «Я не страховалась в этом году, а в следующем не планирую и даже не знала, что ИП могут получать такое пособие, потому что именно о такой гарантии государство особо не афиширует. Однако само основание для отмены выплаты, которое чиновники назвали, меня поражает. То есть выплата пользуется спросом и раз так, ее надо отменить».

Отметим, что беременность и роды по новому проекту страховать не планируют, а аборты – да. Подробно о проекте мы писали вчера.

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