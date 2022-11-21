💣 Предпринимателей лишили права на пособие по беременности и родам

Беременность и роды страховать не будут, а аборты – будут.

Проект опубликован на федеральном портале.

По нему будет единая система добровольного страхования как для ИП, так и для самозанятых.

Старую систему добровольного страхования для ИП отменяют. По ней, например, можно в этом году уплатить 4,8 тыс. рублей, а в 2023 году получить 74,5 тыс. рублей. Это разорительно для бюджета ФСС. В 2021 году выплаты ИП в 9 раз превысили взносы, которые они платят, говорится в пояснительной записке.

В 2019 году ИП уплатили 96,8 млн рублей, а в 2020 году получили пособий на 852,6 млн, из которых 650 млн руб. – пособия по беременности и по уходу за ребенком.

Как сообщает Минтруд, по новым правилам страховыми будут такие случаи:

болезнь;

травма;

протезирование;

карантин;

процедура ЭКО;

аборт;

уход за заболевшими членами семьи, в том числе – ребенком.

Взносы также будут добровольные. Их размер зависит от страхуемой суммы (2 МРОТ или 3 МРОТ). Размер взноса в месяц – 1,2 тыс. или 1,8 тыс. рублей.

Новые правила заработают с 1 июля 2023 года.

«При проработке новой модели социального страхования мы опирались на общественный запрос, мнение предпринимательского сообщества и самозанятых», – прокомментировал глава Минтруда Антон Котяков.

Проект находится на общественном обсуждении.