IT-компании

Работодатели еще могут подать заявку на отсрочку IT-специалистов в Минцифры

Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва завершился. Но Минцифры принимает их еще сегодня и завтра, правда окончательное решение остается за Минобороны.

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Если организация еще не подала заявку, нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку.

Документ подпишите усиленной квалифицированной электронной подписью. И направьте в Минцифры на почту help@digital.gov.ru.

Заявки принимают до 23.59 мск 23 ноября.

Если список подали, сотрудник соответствует критериям, но отсрочку все равно не дали, то сам сотрудник должен направить на почту sos@digital.gov.ru:

  • ФИО
  • название компании
  • номер заявления на Госуслугах
  • суть проблемы 
  • мобильный телефон для связи 
  • фото повестки (обязательно, без нее не рассматриваем).
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