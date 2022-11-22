Работодатели еще могут подать заявку на отсрочку IT-специалистов в Минцифры

Если организация еще не подала заявку, нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку.
Документ подпишите усиленной квалифицированной электронной подписью. И направьте в Минцифры на почту help@digital.gov.ru.
Заявки принимают до 23.59 мск 23 ноября.
Если список подали, сотрудник соответствует критериям, но отсрочку все равно не дали, то сам сотрудник должен направить на почту sos@digital.gov.ru:
- ФИО
- название компании
- номер заявления на Госуслугах
- суть проблемы
- мобильный телефон для связи
- фото повестки (обязательно, без нее не рассматриваем).