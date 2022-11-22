Бюджетный учет

Казначейство назвало нарушения, которые бюджетные учреждения допускали в первой половине 2022 года чаще всего

Обобщенную информацию об ошибках Федеральное казначейство довело в своих обзорах недостатков и нарушений, выявленных в регионах и федеральных органах. Информация поможет избежать распространенных ошибок в будущем.

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Казначейство опубликовало:

  • Обзор нарушений и недостатков в субъектах РФ;
  • Обзор нарушений и недостатков в отношении главных распорядителей  средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами.

Ведомство выделило системные, систематические и иные нарушения правил.

Так, в частности, нашли недостатки и нарушения:

  • при использовании межбюджетных трансферов;
  • при предоставлении юрлицам субсидий, бюджетных инвестиций
  • региональными операторами средств
  • при ведении бюджетного учета и отчетности.

Эксперты Казначейства также объяснили нарушения, которые не вписались в эти пункты.

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