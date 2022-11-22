Казначейство назвало нарушения, которые бюджетные учреждения допускали в первой половине 2022 года чаще всего

Казначейство опубликовало:
- Обзор нарушений и недостатков в субъектах РФ;
- Обзор нарушений и недостатков в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами.
Ведомство выделило системные, систематические и иные нарушения правил.
Так, в частности, нашли недостатки и нарушения:
- при использовании межбюджетных трансферов;
- при предоставлении юрлицам субсидий, бюджетных инвестиций
- региональными операторами средств
- при ведении бюджетного учета и отчетности.
Эксперты Казначейства также объяснили нарушения, которые не вписались в эти пункты.