Казначейство назвало нарушения, которые бюджетные учреждения допускали в первой половине 2022 года чаще всего

Электронные деньги стали популярным средством совершения платежей в России и в других странах. Уже более десяти лет люди получают зарплату на виртуальный кошелек и рассчитываются в магазинах с помощью пластиковой карты. Обычные карты тоже постепенно исчезают, уходя в приложения на смартфоне или смарт-часах. Однако потребность в этих картах постоянно растет.