Семь дней дополнительного отпуска дают независимо от фактического стажа вредной работы

Разъяснения дал Минтруд в письме от 31.10.2022 № 15-1/В-3376.
7 дополнительных дней отпуска по статье 117 ТК РФ положены, если по СОУТ условия труда имеют подкласс 3.2, 3.3, 3.4, класс 4.
В статье 121 ТК РФ сказано, что в стаж работы, дающий право на допотпуск за работу с вредными условиями труда, включают только фактически отработанное в таких условиях время.
Но это правило применяется для допотпуска, превышающего его минимальную продолжительность (7 календарных дней), утверждает Минтруд.
Конкретному работнику по трудовому договору можно установить допотпуск не 7 дней, а больше.
Вот эти «лишние» дни и дают только за то время, которое было «вредным».
Например, в стаж для такого допотпуска не входит период больничного, отпуска, повышения квалификации и т. д.