Для начисления транспортного налога на самоходные машины налоговики будут получать данные из Гостехнадзора

Ее утвердили приказом ФНС от 20.05.2022 № ЕД-7-21/420@.
В новой форме оптимизированы сведения, относящиеся к адресу владельца самоходной машины, ее розыску, производителю, пояснили в ФНС.
Благодаря новому порядку обмена сведениями налоговики получат данные для расчета транспортного налога в отношении более 1,6 млн владельцев самоходных машин и других видов техники.
Самоходные машины – это, в том числе, трактора, дорожно-строительные машины.
Подробнее об этом виде транспорта читайте в статье «Самоходные машины: что это такое, как их поставить или снять с учета».