Транспортный налог

Для начисления транспортного налога на самоходные машины налоговики будут получать данные из Гостехнадзора

С 2023 года сведения о самоходных машинах, других видах техники и об их владельцах будут поступать в ФНС от органов гостехнадзора по новой форме.

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Ее утвердили приказом ФНС от 20.05.2022 № ЕД-7-21/420@.

В новой форме оптимизированы сведения, относящиеся к адресу владельца самоходной машины, ее розыску, производителю, пояснили в ФНС.

Благодаря новому порядку обмена сведениями налоговики получат данные для расчета транспортного налога в отношении более 1,6 млн владельцев самоходных машин и других видов техники.

Самоходные машины – это, в том числе, трактора, дорожно-строительные машины.

Подробнее об этом виде транспорта читайте в статье «Самоходные машины: что это такое, как их поставить или снять с учета».

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