НДС

Для НДС по сделкам с бизнесом из новых регионов до конца года будут старые правила

Прежний режим налогообложения НДС (без НДС по услугам и работам), действовавший до дня принятия в РФ новых регионов (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей) продолжит действовать.

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Принят Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ.

НДС не исчисляется, если российские подрядчики до 5 октября 2022 года заключили:

  • государственные (муниципальные) контракты;
  • соглашения с госорганом (учреждением), концерном, ГУП новых территорий РФ;
  • договоры с юрлицом – получателем бюджетных средств.

По другим договорам будут прежние условия по НДС, если:

  • договор заключен до 31.12.2022;
  • работы (услуги) выполнены до 31.12.2022;
  • полная оплата получена до 25.01.2023.

Кроме того, сохраняется ставка НДС 0% при поставке российскими поставщиками товаров в ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Такие правила применяются в отношении товаров, работ и услуг, отгруженных или выполненных (оказанных) начиная с 30 сентября 2022 года.

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