Для НДС по сделкам с бизнесом из новых регионов до конца года будут старые правила

Принят Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ.

НДС не исчисляется, если российские подрядчики до 5 октября 2022 года заключили:

государственные (муниципальные) контракты;

соглашения с госорганом (учреждением), концерном, ГУП новых территорий РФ;

договоры с юрлицом – получателем бюджетных средств.

По другим договорам будут прежние условия по НДС, если:

договор заключен до 31.12.2022;

работы (услуги) выполнены до 31.12.2022;

полная оплата получена до 25.01.2023.

Кроме того, сохраняется ставка НДС 0% при поставке российскими поставщиками товаров в ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Такие правила применяются в отношении товаров, работ и услуг, отгруженных или выполненных (оказанных) начиная с 30 сентября 2022 года.