Для НДС по сделкам с бизнесом из новых регионов до конца года будут старые правила

Принят Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ.
НДС не исчисляется, если российские подрядчики до 5 октября 2022 года заключили:
- государственные (муниципальные) контракты;
- соглашения с госорганом (учреждением), концерном, ГУП новых территорий РФ;
- договоры с юрлицом – получателем бюджетных средств.
По другим договорам будут прежние условия по НДС, если:
- договор заключен до 31.12.2022;
- работы (услуги) выполнены до 31.12.2022;
- полная оплата получена до 25.01.2023.
Кроме того, сохраняется ставка НДС 0% при поставке российскими поставщиками товаров в ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.
Такие правила применяются в отношении товаров, работ и услуг, отгруженных или выполненных (оказанных) начиная с 30 сентября 2022 года.