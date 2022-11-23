Бюджетный учет

В Минфине пояснили, как учреждениям отражать в учете закупки

Учреждения обязаны отражать: товары, результаты работ – на дату их поступления, передачи; услуги – на последний день периода их оказания, потребления. Это требование надо выполнять, даже если товары, работы, услуги еще не приняли.

Версия для печати

Дату приемки определяют по первичному документу. Если она не совпадает с днем его составления, то в первичке обязательно указывают дату совершения операции. Ее приводят в виде даты подписания документа в оформляющей части или в виде периода оказания услуги в описании факта хозяйственной жизни.

Чиновники поясняют, что при электронных закупках по Закону № 44-ФЗ датой приемки считают день, когда заказчик подписал и разместил в ЕИС документ о приемке. Сделать это он вправе позднее дня составления данного документа.

Поставщик даже может передать товары, работы, услуги по другой первичке, до формирования в ЕИС документа о приемке.

Обязательство по оплате отражают на счете 302 00 только после приемки результатов по контракту. До того в учете отражают резерв на счете 401 60.

Подробности – в письме ведомства № 02-06-07/110108 от 11.11.2022.

В Клерк.Консультации теперь работает эксперт по бюджетному учету. Обращайтесь.

Повышение квалификации

Больничные

Профсоюзы поддержали новую систему добровольного страхования ИП и самозанятых для оплаты больничных

«Новая модель добровольного социального страхования – это то, что людям необходимо. Шаг хороший, явно продуманный». Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов, комментируя законопроект Минтруда.

Бухгалтерский учет

Что переносится на забалансовый счет 007

Забалансовый счет 007 — «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Что собой представляет счет за балансом, как с ним работать, какая информация собирается на счете 007 и в каких случаях ведется на нем учет, можно узнать в этой статье.

Что переносится на забалансовый счет 007

Мероприятия

Разместить
Списание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность в современных реалиях: кто виноват и что делать

Новые обстоятельства привели к тому, что дебиторская задолженность у ряда компаний на рынке перешла в статус просроченной. Что с этим делать бизнесу? Разобрались вместе с юристом.

Дебиторская задолженность в современных реалиях: кто виноват и что делать
Мобилизация

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах

Стали мягче условия использования грантов для некоторых сельхозпроизводителей. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу развития сельского хозяйства.

Маркетплейсы

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус

Бонус и скидка лишними никогда не будут. Так считают клиенты, которые порой готовы переплатить, но получить кешбэк. И часто начинающие продавцы, не считают себестоимость и маржу, а бросаются «во все тяжкие» и подписываются на все акции от маркетплейса.

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус
Читать еще