В Минфине пояснили, как учреждениям отражать в учете закупки

Дату приемки определяют по первичному документу. Если она не совпадает с днем его составления, то в первичке обязательно указывают дату совершения операции. Ее приводят в виде даты подписания документа в оформляющей части или в виде периода оказания услуги в описании факта хозяйственной жизни.

Чиновники поясняют, что при электронных закупках по Закону № 44-ФЗ датой приемки считают день, когда заказчик подписал и разместил в ЕИС документ о приемке. Сделать это он вправе позднее дня составления данного документа.

Поставщик даже может передать товары, работы, услуги по другой первичке, до формирования в ЕИС документа о приемке.

Обязательство по оплате отражают на счете 302 00 только после приемки результатов по контракту. До того в учете отражают резерв на счете 401 60.

Подробности – в письме ведомства № 02-06-07/110108 от 11.11.2022.

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