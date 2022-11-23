Налог на имущество физических лиц

Безопаснее проверить не начисляет ли ФНС лишние налоги вашим несовершеннолетним детям

Если вы получили налоговое уведомление без учета налоговой льготы, то надо предоставить заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

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У налоговиков может не оказаться нужных сведений, причем по обстоятельствам, которые произошли много лет назад.

Так, с 17-летнего челябинца списали задолженность по налогам за имущество. Вот только судебный приказ был выписан на имя покойного отца, которого нет в живых 15 лет, а сам юноша имеет льготы, выяснил 74.ru.

«Налоговая, ничего не уточняя, обратилась в суд с заявлением о взыскании денег с покойного. Суд, не удостоверившись, что с этим человеком, быстро удовлетворил требования налоговиков и передал приставам. Приставы быстренько наложили арест на счет и списали первые же поступившие деньги. И в каждом ведомстве, куда я приходила, потом все искренне удивлялись», – пояснила мать несовершеннолетнего.

Долги накопились по налогам на имущество – на дом, который у сыновей в долевой собственности. Женщина в свое время писала в ФНС заявления о применении льготы в отношении себя и детей. В личном кабинете увидела, что расчет сделан с учетом льготы. А начисления по детям, где почему-то произошел сбой, не проверила.

Налоговики советуют проверять начисления через «Личный кабинет», там есть функция «Семейный доступ», поэтому налоги детей тоже можно отследить онлайн.

А вот, кстати, памятка, как платить налоги за несовершеннолетних.

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