НДФЛ

Если человек уехал за границу и стал нерезидентом, с продажи квартиры в России придется платить НДФЛ 30%

Ставка НДФЛ при продаже имущества в России – 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 26.10.2022 № 03-04-05/103884.

База по НДФЛ по ставке 13% для резидентов – доход от продажи недвижимости минус имущественный вычет (1 млн рублей или фактические расходы на покупку).

База по НДФЛ по ставке 30% для нерезидентов – доход без уменьшения на вычет.

При этом налога не будет (как у резидентов, так и у нерезидентов), если владеть квартирой больше минимального срока. В общем случае этот срок составляет 5 лет, в некоторых случаях – 3 года.

Если срок владения меньше, нерезидент заплатит 30% НДФЛ со всего дохода от продажи недвижимости.

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