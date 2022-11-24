Если человек уехал за границу и стал нерезидентом, с продажи квартиры в России придется платить НДФЛ 30%

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.10.2022 № 03-04-05/103884.

База по НДФЛ по ставке 13% для резидентов – доход от продажи недвижимости минус имущественный вычет (1 млн рублей или фактические расходы на покупку).

База по НДФЛ по ставке 30% для нерезидентов – доход без уменьшения на вычет.

При этом налога не будет (как у резидентов, так и у нерезидентов), если владеть квартирой больше минимального срока. В общем случае этот срок составляет 5 лет, в некоторых случаях – 3 года.

Если срок владения меньше, нерезидент заплатит 30% НДФЛ со всего дохода от продажи недвижимости.