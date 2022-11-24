Банки

ЦБ посчитал, сколько людей пострадало от мошенников

Мошенники стали обманывать реже, но на большие суммы. В основном деньги крадут через поддельные сайты банков и онлайн-магазинов. Банки работают над тем, чтобы вернуть обманутым их средства.

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В III квартале 2022 у населения украли на 229,8 тыс. меньше, чем в прошлом году. Кражи снизились на 10,3%. Однако похищенные мошенниками суммы стали больше на 23,9%, что составляет почти 4 млрд рублей.

Чаще всего деньги крадут с помощью поддельных сайтов финансовых организаций или при оплате товаров и услуг в Интернете. Покупки через онлайн-магазины наиболее уязвимы для мошенников.

Как отмечает ЦБ, в III квартале 2022 уже заблокировали 3932 поддельных сайтов. Это на 68% больше, чем годом ранее.

Зачастую люди сами сообщали мошенникам данные своей банковской карты, в таком случае банки пытаются вернуть обманутым их деньги. Уже спасли 134,3 млн рублей, то есть 3,4% от общей суммы похищенного.

Сейчас банки по закону не обязаны возвращать деньги в таких случаях. Банк России вместе с участниками рынка и экспертами предлагает изменить законодательство, чтобы люди могли рассчитывать на возврат денег даже тогда, когда они были введены в заблуждение и поэтому перевели средства на счета злоумышленников, – заявил Вадим Уваров, директор Департамента информационной безопасности Банка России.

Также заблокировали более 280 тыс. телефонных номеров, с которых звонили киберпреступники.

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