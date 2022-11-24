Вклады

Валютные вклады упали до десятилетнего минимума

Вкладчики начали снимать деньги с валютных депозитов в РФ и переводить их в иностранные банки.

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На валютных счетах и депозитах физлиц осталось меньше 60 млрд долларов, сообщает «РБК». Сбережения в валюте откатились к уровню 2012 года, тогда суммы на вкладах упали до 69,2 млрд долларов. За 2022 год валютные депозиты сократились на 37,9% – на 36,4 млрд долларов.

По итогам сентября остатки средств населения в банках за рубежом фактически сравнялись с объемом валютных вкладов внутри страны, то есть происходит своеобразная релокация депозитов в зарубежные банки, – сообщил Егор Сусин, управляющий директор «Газпромбанк Private Banking».

Больше всего с валютных счетов сняли в марте (8,7 млрд долларов), апреле (9,9 млрд долларов) и в сентябре (7,2 млрд долларов).

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