ФАС объяснила, что будет считать рекламой, а что нет

ФАС опубликовала пояснения к Закону о рекламе.

Рекламой не будут признавать:

справочно-информационные и аналитические материалы. Например, обзоры внутренних и внешних рынков, результаты научных исследований и испытаний;

характеристики товаров и услуг, которые продавец или производитель публикует на своих ресурсах (сайтах, страницах в соцсетях);

ограниченные интеграции. Например, когда блогеры рассказывают о новинках на рынке, когда использует товар по назначению (продукты питания или одежду);

сравнительные обзоры, когда блогер рассказывает о нескольких товарах разных производителей.

Однако, если блогер что-то намеренно хвалит, продвигает товар, призывает его купить и дает адреса магазинов, то контент будет рекламным.

Интеграцию могут не признать ограниченной, если в видео делается акцент на положительных характеристиках какого-то одного продукта.