Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, даже если ее платят после увольнения

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.10.2022 № 03-04-06/104398.

Компенсацию надо облагать НДФЛ как в период действия трудового договора, так и в случае ее выплаты на основании решения суда после прекращения трудового договора, уточняет Минфин.

Напомним, это уже не первое разъяснение подобного рода. Минфин продолжает настаивать: компенсация облагается НДФЛ. Причем раньше (в марте этого года) Минфин говорил обратное.

Как показывают результаты опроса на нашем сайте, большинство бухгалтеров не исчисляют НДФЛ с такой компенсации.