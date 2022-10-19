❗ Минфин вновь настаивает на обложении НДФЛ компенсации за задержку зарплаты

Новое разъяснение на этот счет — в письме Минфина от 20.09.2022 № 03-04-06/90892.

По пункту 1 статьи 217 НК РФ не облагаются НДФЛ все виды компенсационных выплат.

Но по статье 164 ТК РФ компенсации — это денежные выплаты, в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей.

Компенсаций за задержку зарплаты относится к мерам материальной ответственности работодателя за нарушение договорных обязательств перед работниками и не является возмещением затрат работников, уверен Минфин.

Поэтому эта компенсация — это не та компенсация, о которой говорится в ст. 217 НК РФ.

Освобождения от НДФЛ по ней нет.

Аналогичное мнение Минфин высказывал в письме от 27.05.2022 № 03-04-06/50079.

Примечательно, что в письме от 11.03.2022 № 03-04-05/18004 Минфин утверждал обратное — что компенсация за задержку зарплаты не облагается НДФЛ.

Никаких поправок в НК по этому поводу с тех пор не было. Но мнение Минфина кардинально поменялось, причем не в пользу налогоплательщиков.

Кстати, размер компенсации за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.

А как принято в вашей фирме? Вы следуете заветам Минфина в этом вопросе?

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