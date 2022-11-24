Инвестиции

Силуанов не советует покупать криптовалюту и призывает брать ОФЗ

Осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты посоветовал молодым людям министр финансов Антон Силуанов.

Версия для печати

На встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ», Силуанов призвал отдавать предпочтение облигациям федерального займа (ОФЗ).

По мнению финансиста, лучшего результат можно достичь, если разделить свои сбережения: часть оставить на депозите в банке, часть – вложить в облигации.

«Можно в государственные облигации федерального займа – надежно», – пояснил глава Минфина, которого цитирует ТАСС.

При этом, отвечая на вопрос о вложениях в криптовалюту, министр отметил, что к этому нужно относиться с осторожностью: лучше не связываться с тем, чего не понимаешь. Он также сравнил криптовалюту с игровым автоматом, где игра, как правило, приводит к потере денег.

Ведение бизнеса

Правовое сопровождение бизнеса: можно ли сэкономить

Деятельность любой компании невозможно представить без взаимоотношений с самыми разными государственными и негосударственными структурами: банками, фондами, инспекциями, иными некоммерческими и коммерческими организациями, физическими лицами.

Правовое сопровождение бизнеса: можно ли сэкономить

Повышение квалификации

Взносы на травматизм

Семьям погибших на производстве будут платить не 1 млн, а 2 млн рублей

Подготовили поправки в закон о соцстраховании по несчастным случаям на производстве № 125-ФЗ. В 2 раза повышают страховое возмещение за смерть сотрудника от производственной травмы – с 1 до 2 млн рублей.

Заем

Займы между компаниями: о чем подумать до заключения договора?

На налоговом эфире разобрали следующие вопросы: 1. Налоговый анализ договора займа - на что обратить внимание? 2. Чем опасны беспроцентные займы? 3. О каких налоговых рисках важно знать до заключения договора займа?

Мероприятия

Разместить
ПСН

🚛 ИП на ПСН может возить грузы по всему миру, но в договорах надо указывать регион патента

При перевозке грузов ИП может оформить ПСН по месту жительства, если планирует вести деятельность в своем регионе. Если работать он будет в другом регионе, то оформить патент можно в любой ИФНС этого региона.

Интернет и IT

Война Meta* против поставщиков серого API WhatsApp. Или что делать, если вы хотели перехитрить корпорацию

Спустя три года после выхода WABA (WhatsApp Business Api), разработчикам серых API начали прилетать иски и угрозы. Разбираемся, что делать, если у вас есть действующий WhatsApp бот или вы поставщик серого API для WhatsApp. Инсайдерская информация, советы и прогнозы на будущее.

Война Meta* против поставщиков серого API WhatsApp. Или что делать, если вы хотели перехитрить корпорацию
Поиск работы бухгалтеров

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня

Бухгалтер/ Зам главного бухгалтера – Москва, компания PlayFlock

Что обещают (помимо неплохой для зама зарплаты): оплату ДМС и фитнес-клуба, офис в 10 минутах ходьбы от метро ВДНХ; Просят опыт работы на аналогичной должности, честность, гибкость ума и ответственость.

Из любопытного – довольно странная формулировка в обязанностях «Частичное ведение бухгалтерского и налогового учета компании на ОСНО, УСН, владение опытом работы на ВСЕХ участках». Видимо, вести учет придется частично, но при этом быть на подхвате, если не на вашем участке понадобится помощь.

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер в ювелирную компанию на ОСНО в Златоглава
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  2. зарплата не указана, Москва, полная занятость
  3. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  4. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. Бухгалтер по заработной плате и кадрам в S4
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Казань, полная занятость
  6. Старший бухгалтер в JSA Group
    зарплата не указана, Москва, полная занятость
  7. Заместитель главного бухгалтера в ОАНО Сверхновая школа
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  8. Руководитель фискального блока в «Кофейный Дом «ХОРСЪ»
    зарплата не указана, Москва, полная занятость
  9. Бухгалтер по первичной документации в ООО «СТРОЙ ФОРМАТ»
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽ Химки Полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

Бухгалтеры

В чем встречать Новый год? Какой наряд станет хорошей приметой для 2023 года

2023 год по восточному календарю год Черного Водяного Кролика (или Кота). Кролик - существо нежное, милое, очень домашнее. Чтобы понравится символу года и привлечь удачу, стоит заранее позаботиться о выборе наряда на праздник.

В чем встречать Новый год? Какой наряд станет хорошей приметой для 2023 года
Читать еще