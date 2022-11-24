Силуанов не советует покупать криптовалюту и призывает брать ОФЗ

На встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ», Силуанов призвал отдавать предпочтение облигациям федерального займа (ОФЗ).

По мнению финансиста, лучшего результат можно достичь, если разделить свои сбережения: часть оставить на депозите в банке, часть – вложить в облигации.

«Можно в государственные облигации федерального займа – надежно», – пояснил глава Минфина, которого цитирует ТАСС.

При этом, отвечая на вопрос о вложениях в криптовалюту, министр отметил, что к этому нужно относиться с осторожностью: лучше не связываться с тем, чего не понимаешь. Он также сравнил криптовалюту с игровым автоматом, где игра, как правило, приводит к потере денег.