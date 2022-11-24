Путин пообещал льготы бизнесу, который пользуется российскими IT-технологиями

С 2023 года компании, которые купили и используют в работе отечественные IT-решения, могут претендовать на налоговые льготы, сообщает «Коммерсант».

«Начиная с 1 января 2023 года при покупке и внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление», – сообщил Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

На каких условиях будут давать льготы и в каком размере, пока неизвестно.