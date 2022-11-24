Внедрение ИИ не приведет к безработице. Что еще Путин рассказал на конференции про искусственный интеллект

Главное из выступления:
- В следующие 10 лет нужно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления.
- Перспективы увеличения показателей отдельных отраслей по оценкам экспертов составляют дополнительные 20–30%.
- Компании показывают разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта.
- Внедрение искусственного интеллекта и роботизации ведет не к росту безработицы, а к появлению более высококвалифицированных рабочих мест.
- Необходимо больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями.
- Бизнес сможет с 2023 года воспользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных ИТ-решений.
- Президент поручил поддержать развитие отечественных облачных технологий в России.
- Госдума в кратчайшие сроки примет закон о доступе к обезличенным данным.
- Президент попросил Собянина и Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в других регионах.
- Разработают рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ. Одним из критериев должна стать заработная плата молодых специалистов.