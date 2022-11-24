IT-компании

Внедрение ИИ не приведет к безработице. Что еще Путин рассказал на конференции про искусственный интеллект

Президент Владимир Путин выступил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Есть интересное про рынок труда и

Версия для печати

Главное из выступления:

  • В следующие 10 лет нужно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления.
  • Перспективы увеличения показателей отдельных отраслей по оценкам экспертов составляют дополнительные 20–30%.
  • Компании показывают разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта.
  • Внедрение искусственного интеллекта и роботизации ведет не к росту безработицы, а к появлению более высококвалифицированных рабочих мест.
  • Необходимо больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями.
  • Бизнес сможет с 2023 года воспользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных ИТ-решений.
  • Президент поручил поддержать развитие отечественных облачных технологий в России.
  • Госдума в кратчайшие сроки примет закон о доступе к обезличенным данным.
  • Президент попросил Собянина и Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в других регионах.
  • Разработают рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ. Одним из критериев должна стать заработная плата молодых специалистов.

Повышение квалификации

НДФЛ

📆 Бухгалтеры задумались об увеличении зарплатного аванса, с которого придется удерживать НДФЛ

Сейчас многие не высчитывают фактическую зарплату за первую половину месяца, а просто платят аванс в процентах от оклада. Но с 2023 года при таком подходе сумма к выплате уменьшится. Что же делать? Коллеги предлагают варианты.

Больничные

❗ В больничном листке будет новый код 38 для тех, кто долго не был у врача

Меняют правила оформления электронных листков нетрудоспособности. Больничный по уходу за больным членом семьи можно будет оформит задним числом. А недельный пропуск явки к врачу станет основанием для закрытия больничного.

Мероприятия

Разместить
НДФЛ

Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, даже если ее платят после увольнения

По статье 217 НК все компенсационные выплаты, связанные с исполнением трудовых обязанностей, освобождены от НДФЛ. Но компенсация за задержку зарплаты – это не возмещение затрат работников, связанных с работой. Поэтому по ней будет НДФЛ.

Читать еще