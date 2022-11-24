Работать с договорами в валюте научит эксперт

Вебинар Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах: как не ошибиться в бухгалтерском и налоговом учете проведет наш постоянный эксперт и спикер – Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Когда: 25 ноября 2022 года в 15.00
О чем расскажем:
- оценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
- «первичка» по договору в у.е. и в валюте;
- курсовые разницы: отражение в бухгалтерском и налоговом учете;
- НДС у продавца и покупателя при расчетах в у.е.;
- когда бухгалтерская и налоговая выручка отличаются от налоговой базы по НДС;
- особенности расчета НДС по экспортно-импортным и другим операциям в иностранной валюте.
Подтвердить полученные знания и навки вы сможете сертификатом.