Работать с договорами в валюте научит эксперт

Вебинар Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах: как не ошибиться в бухгалтерском и налоговом учете проведет наш постоянный эксперт и спикер – Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Когда: 25 ноября 2022 года в 15.00

О чем расскажем:

оценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;

«первичка» по договору в у.е. и в валюте;

курсовые разницы: отражение в бухгалтерском и налоговом учете;

НДС у продавца и покупателя при расчетах в у.е.;

когда бухгалтерская и налоговая выручка отличаются от налоговой базы по НДС;

особенности расчета НДС по экспортно-импортным и другим операциям в иностранной валюте.

Подтвердить полученные знания и навки вы сможете сертификатом.