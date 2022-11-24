ВЭД

Работать с договорами в валюте научит эксперт

Первичка, оценка активов, курсовые разницы, НДС, налоговый и бухгалтерский учет - все, что вы хотели знать, в одном вебинаре.

Версия для печати

Вебинар Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах: как не ошибиться в бухгалтерском и налоговом учете проведет наш постоянный эксперт и спикер – Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Когда: 25 ноября 2022 года в 15.00

О чем расскажем:

  • оценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • «первичка» по договору в у.е. и в валюте;
  • курсовые разницы: отражение в бухгалтерском и налоговом учете;
  • НДС у продавца и покупателя при расчетах в у.е.;
  • когда бухгалтерская и налоговая выручка отличаются от налоговой базы по НДС;
  • особенности расчета НДС по экспортно-импортным и другим операциям в иностранной валюте.

Подтвердить полученные знания и навки вы сможете сертификатом.

Повышение квалификации

НДФЛ

📆 Бухгалтеры задумались об увеличении зарплатного аванса, с которого придется удерживать НДФЛ

Сейчас многие не высчитывают фактическую зарплату за первую половину месяца, а просто платят аванс в процентах от оклада. Но с 2023 года при таком подходе сумма к выплате уменьшится. Что же делать? Коллеги предлагают варианты.

Больничные

❗ В больничном листке будет новый код 38 для тех, кто долго не был у врача

Меняют правила оформления электронных листков нетрудоспособности. Больничный по уходу за больным членом семьи можно будет оформит задним числом. А недельный пропуск явки к врачу станет основанием для закрытия больничного.

Мероприятия

Разместить
НДФЛ

Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, даже если ее платят после увольнения

По статье 217 НК все компенсационные выплаты, связанные с исполнением трудовых обязанностей, освобождены от НДФЛ. Но компенсация за задержку зарплаты – это не возмещение затрат работников, связанных с работой. Поэтому по ней будет НДФЛ.

Читать еще