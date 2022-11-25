Кредитование

Кризис соединил микрофинансовые компании

Две микрофинасовые организации объединились, чтобы сохранить свои позиции в тройке крупнейших. Теперь они станут выдавать больше займов «до зарплаты».

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МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) купила компанию «Займ Онлайн», сообщает «Коммерсант». Теперь ЦФП выйдет на рынок коротких займов «до зарплаты» с готовой базой клиентов и технологиями.

После слияния новая микрофинансовая группа укрепила свои позиции в тройке крупнейших МФО. Их портфель займов составит примерно 10 млрд рублей.

Объединенные компании сохранят собственные бренды и специализацию: ЦФП продолжит предоставлять среднесрочные займы, а «Займ Онлайн» – короткие, по принципу «до зарплаты».

«На 20 крупнейших МФО приходится 55–60% рынка, и процесс консолидации, скорее всего, будет продолжаться. Крупные игроки будут поглощать небольших региональных: для последних – это способ не потерять бизнес, для первых – войти в регион, где они слабо представлены», – прокомментировал Дмитрий Африканов, гендиректор Unicom.

Отметим, что рынок микрофинансов вырос во время ковидного кризиса 2020 года. На фоне ужесточения банковского скоринга МФО предоставляли нужные займы населению, без оценки их кредитоспособности.

Мы уже писали о нехватке финансирования в микрофинансовых организациях. Они начали активно привлекать частных инвесторов и платить им крупные проценты.

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