Налог на прибыль

С 2023 года в налоговом учете расходы на искусственный интеллект можно учитывать с коэффициентом 1,5

Бизнес может в 1,5 раза завышать в учете реальную стоимость ОС и НМА, которые связаны с искусственным интеллектом. Например, купили ОС за 200 000 руб., в учете провели 300 000 руб.

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Такие поправки внесены в статью 257 НК РФ «Порядок определения стоимости амортизируемого имущества».

При формировании первоначальной стоимости расходы можно учитывать с коэффициентом 1,5 по такому имуществу:

При этом в этих реестрах должен быть специальный признак, по которому можно определить, что данная продукция или программа относятся к сфере ИИ.

 

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