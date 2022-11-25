С 2023 года в налоговом учете расходы на искусственный интеллект можно учитывать с коэффициентом 1,5

Такие поправки внесены в статью 257 НК РФ «Порядок определения стоимости амортизируемого имущества».
При формировании первоначальной стоимости расходы можно учитывать с коэффициентом 1,5 по такому имуществу:
- ОС, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящиеся к сфере искусственного интеллекта;
- НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ, относящиеся к сфере искусственного интеллекта.
При этом в этих реестрах должен быть специальный признак, по которому можно определить, что данная продукция или программа относятся к сфере ИИ.