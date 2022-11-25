Государственные ведомства

🔒 Налоговики не смогут говорить: «транзакция», «онлайн-кассы» и «цифровизация»

«Бояре внесли челобитную на рассмотрение, чтобы царь воспретил употреблять слова чужеродные. Чтобы не было соблазна у бояр говорить слова басурманские...»

Версия для печати

Так наши читатели шутили над правительственным законопроектом, который ограничивает иностранные слова в русской речи. Вчера комитет по науке и высшему образованию его поддержал.

Поправки вводят понятие «нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка».

Такие словари, а также ряд ограничений по планам чиновников должны повысить общий уровень грамотности граждан и корректность использования государственного языка.

О том, что пользоваться иностранными словами всем подряд будет запрещено, речи сейчас не идет. Однако должностных лиц будут контролировать. Им уж точно будет сложнее применять устойчивые выражения, если аналоги есть в русском языке. Помогайте в комментариях!

Упрощенный кадровый учет

Минимальный кадровый учет для микропредприятий

Микробизнесу разрешено вести упрощенный кадровый учет. Такая льгота существенно сокращает объем кадрового документооборота. Расскажем, кто вправе воспользоваться льготой, как перейти на упрощенный кадровый учет, от каких документов можно отказаться и зачем нужен типовой договор.

Минимальный кадровый учет для микропредприятий

Повышение квалификации

Налоговые проверки

Как должна проводиться выемка документов при налоговых проверках

Выемка документации способна парализовать работу любой фирмы. Поэтому крайне важно знать, при каких условиях она может быть инициирована и на что обратить внимание.

Как должна проводиться выемка документов при налоговых проверках
НДС

Ошибка при передаче незавершенного строительства. Как лишиться вычетов по НДС и подставить преемника

Ситуации, когда стройку начинает одна компания, а заканчивает совсем другая – рядовое явление. Но если неправильно оценить ситуацию, и ошибиться с оформлением документов, строительство может оказаться существенно дороже по собственной вине. Подробности – в статье.

Ошибка при передаче незавершенного строительства. Как лишиться вычетов по НДС и подставить преемника

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский учет

Как принять товар на ответственное хранение: документы, проводки и риски

Покупатель может установить в ходе приемки товара, что он не соответствует условиям договора, например, поставлен не в том количестве либо не соответствует оговоренному цвету, модели или размеру. В этом случае покупатель имеет право отказаться от продукции и принять ее на ответственное хранение.

Как принять товар на ответственное хранение: документы, проводки и риски
Читать еще