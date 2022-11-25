🔒 Налоговики не смогут говорить: «транзакция», «онлайн-кассы» и «цифровизация»

Так наши читатели шутили над правительственным законопроектом, который ограничивает иностранные слова в русской речи. Вчера комитет по науке и высшему образованию его поддержал.

Поправки вводят понятие «нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка».

Такие словари, а также ряд ограничений по планам чиновников должны повысить общий уровень грамотности граждан и корректность использования государственного языка.

О том, что пользоваться иностранными словами всем подряд будет запрещено, речи сейчас не идет. Однако должностных лиц будут контролировать. Им уж точно будет сложнее применять устойчивые выражения, если аналоги есть в русском языке. Помогайте в комментариях!