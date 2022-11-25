ИП, торгующим контрафактом на Wildberries, будут блокировать заказы

ЦРПТ предложил Wildberries помощь в подключении маркетплейса к «Честному знаку», чтобы выявлять продавцов контрафакта и пресекать их деятельность.
«Wildberries сможет оперативно реагировать на случаи попыток продажи контрафакта без кодов маркировки и блокировать их», – заявил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.
Мишустин подписал постановление правительства № 1351, которое приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки продукции. И с 1 марта 2023 г. онлайн-платформы будут нести ответственность, если не передают сведения в систему «Честный знак» и не пресекают продажу контрафакта.