Маркетплейсы

ИП, торгующим контрафактом на Wildberries, будут блокировать заказы

После того, как маркетплейсы станут участниками оборота с 1 марта 2023 года, продать откровенные подделки без кода маркировки уже не получится.

Версия для печати

ЦРПТ предложил Wildberries помощь в подключении маркетплейса к «Честному знаку», чтобы выявлять продавцов контрафакта и пресекать их деятельность.

«Wildberries сможет оперативно реагировать на случаи попыток продажи контрафакта без кодов маркировки и блокировать их», – заявил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Мишустин подписал постановление правительства № 1351, которое приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки продукции. И с 1 марта 2023 г. онлайн-платформы будут нести ответственность, если не передают сведения в систему «Честный знак» и не пресекают продажу контрафакта.

НДФЛ

Исполнитель находится за границей: оформление и оплата налогов

В современных реалиях фрилансеры свободно могут работать удаленно из любой точки мира, менять города и государства. Что же делать заказчику, если исполнитель уехал в другую страну: как оформлять сотрудничество и платить налоги.

Исполнитель находится за границей: оформление и оплата налогов

Повышение квалификации

Социальный вычет

Будет новое заявление для оформления социального вычета на лечение через работодателя

Получить вычет по НДФЛ на обучение, лечение, лекарства, фитнес можно через работодателя, не дожидаясь конца года и не сдавая 3-НДФЛ. Для этого от ИФНС нужно уведомление. А для получения этого документа нужно заявление. Форма этого заявления меняется.

Мероприятия

Разместить
ФСБУ Аренда

Основной порядок бухгалтерского учета аренды у арендатора: важные детали

Один из самых сложных стандартов, ФСБУ 25/2018 появился для того, чтобы представить внешним пользователям более полную и достоверную информацию о финансовом состоянии с точки зрения наличия имущества и обязательств у арендатора и арендодателя.

Основной порядок бухгалтерского учета аренды у арендатора: важные детали
Страховые взносы

Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке

ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты страховых взносов ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. Речь идет о мобилизованных ИП, призванных на военную службу.

Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке
Страховые взносы

Утвердят форму уведомления для пониженных взносов 7,6%

Недавно поменяли правила применения пониженного тарифа взносов (7,6%) для резидентов ТОР на Дальнем Востоке и резидентов порта Владивосток (СПВ). Теперь право на взносы стало заявительным. Форму бланка скоро утвердят.

Налоги, взносы, пошлины

Налоговая система Франции: как она работает

Эффективно действующая налоговая система – непременное условие гармоничного развития общественных отношений. А потому заимствование зарубежного опыта формирования подобных инструментов социального развития – насущная задача как органов государственной власти, так и точка приложения усилий академического сообщества.

Налоговая система Франции: как она работает
Читать еще