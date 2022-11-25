Новости ФНС

Официально: ФНС не начислит пени, если из-за октябрьского сбоя вы опоздали с налогами

Электронные сервисы налоговиков периодически падают. Иногда аккуратно в последний день уплаты налога. Большой сбой случился в октябре и заставил поволноваться многих налогоплательщиков, которые в итоге нарушили срок уплаты налогов.

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ФНС не будет начислять пени за несвоевременную уплату налогов, если в нужный срок их не удалось заплатить из-за неработоспособности электронных сервисов службы.

Об этом ведомство предупредило в письме от 21.11.2022 № ПА-3-24/12955@.

С 19 октября по 25 октября 2022 года на информационные ресурсы налоговой службы со стороны неустановленных лиц была «DDoS-атака». Пользователи массово жаловались на сложности в работе сервисов ФНС.

Все восстановили только 26 октября, когда по налогам уже вышли сроки. Основные пострадавшие: компании, которые должны были заплатить НДС за 3 квартал и самозанятые.

Им ФНС решила пени не начислять, если после восстановления деньги в бюджет все-таки перечислили в «разумный срок», а на руках остались доказательства сбоя. Подтвердить это могут скриншоты, обращения любым способом в ФНС России, в том числе через социальные сети.

В нашем Telegram вы тоже жаловались, но для налоговиков это не доказательства.

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