Кадры

Работники признаются, что на службе им помогает родительский опыт

Умение воспитывать ребенка учит ответственности и терпению, которые важны на любой работе.

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Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, какие качества сотрудники считают наиболее востребованными в работе.

Каждый второй опрошенный отметил, что родительский опыт научил их терпению и готовности к компромиссам, которые ценятся на рабочих местах.

Особенны полезны обучающие навыки и умение найти взаимопонимание учителям, воспитателям и медицинским работникам.

Также сотрудники ценят ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение руководить и грамотно строить маршруты передвижения.

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