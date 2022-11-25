Работники признаются, что на службе им помогает родительский опыт

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, какие качества сотрудники считают наиболее востребованными в работе.
Каждый второй опрошенный отметил, что родительский опыт научил их терпению и готовности к компромиссам, которые ценятся на рабочих местах.
Особенны полезны обучающие навыки и умение найти взаимопонимание учителям, воспитателям и медицинским работникам.
Также сотрудники ценят ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение руководить и грамотно строить маршруты передвижения.