Бухгалтеры на аутсорсе любят браться за УСН, но не понимают, сколько денег брать

Вопрос из чата бухгалтеров в Телеграм:
«Бухгалтер на аутсорсе ведет ИП на УСН доходы минус расходы. Время затраченное 1 час в день при обработке 30 документов в день.Подскажите, какая может быть оплата? Город Самара».
Выходит, что учесть надо столько всего – и особенности налогового режима, и пожелания заказчика, и сам город.
Да и вообще, стоит ли браться за десяток «мелких» клиентов, если можно взять одного «крупняка»?
Мы собрали топ вопросов и обсуждений аутсорсеров из чатов и комментариев:
- Где в 2022 году бухгалтеру можно найти клиента?
- Где лучше предлагать свои услуги?
- Какие услуги востребованы на Авито и досках объявлений?
- Как продвигаться в социальных сетях бесплатно?
- Как быстро закрыть клиента на сделку?
На все вопросы мы пригласили ответить эксперта – Евгению Мемрук, практикующего бухгалтера аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги», блогера и преподавателя.
6 декабря она проведет вебинар «Как бухгалтеру продвигать свои услуги на разных площадках» и подробно разберет все эти вопросы.
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