Бухгалтеры на аутсорсе любят браться за УСН, но не понимают, сколько денег брать

Вопрос из чата бухгалтеров в Телеграм:

«Бухгалтер на аутсорсе ведет ИП на УСН доходы минус расходы. Время затраченное 1 час в день при обработке 30 документов в день.Подскажите, какая может быть оплата? Город Самара».

Выходит, что учесть надо столько всего – и особенности налогового режима, и пожелания заказчика, и сам город.

Да и вообще, стоит ли браться за десяток «мелких» клиентов, если можно взять одного «крупняка»?

Мы собрали топ вопросов и обсуждений аутсорсеров из чатов и комментариев: Где в 2022 году бухгалтеру можно найти клиента?

Где лучше предлагать свои услуги?

Какие услуги востребованы на Авито и досках объявлений?

Как продвигаться в социальных сетях бесплатно?

Как быстро закрыть клиента на сделку?

На все вопросы мы пригласили ответить эксперта – Евгению Мемрук, практикующего бухгалтера аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги», блогера и преподавателя.

6 декабря она проведет вебинар «Как бухгалтеру продвигать свои услуги на разных площадках» и подробно разберет все эти вопросы.

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