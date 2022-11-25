Аутсорсинг

Бухгалтеры на аутсорсе любят браться за УСН, но не понимают, сколько денег брать

Учет на УСН, если это еще и ИП без сотрудников, считается максимально простым, там действительно крайне мало работы. Но вопрос, сколько за все это нужно брать денег, остается темой вечных дискуссий.

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Вопрос из чата бухгалтеров в Телеграм:

«Бухгалтер на аутсорсе ведет ИП на УСН доходы минус расходы. Время затраченное 1 час в день при обработке 30 документов в день.Подскажите, какая может быть оплата? Город Самара».

Выходит, что учесть надо столько всего – и особенности налогового режима, и пожелания заказчика, и сам город.

Да и вообще, стоит ли браться за десяток «мелких» клиентов, если можно взять одного «крупняка»?

Мы собрали топ вопросов и обсуждений аутсорсеров из чатов и комментариев:

  • Где в 2022 году бухгалтеру можно найти клиента?
  • Где лучше предлагать свои услуги?
  • Какие услуги востребованы на Авито и досках объявлений?
  • Как продвигаться в социальных сетях бесплатно?
  • Как быстро закрыть клиента на сделку?

На все вопросы мы пригласили ответить эксперта – Евгению Мемрук, практикующего бухгалтера аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги», блогера и преподавателя.

6 декабря она проведет вебинар «Как бухгалтеру продвигать свои услуги на разных площадках» и подробно разберет все эти вопросы.

Вебинар бесплатный, записаться можно по ссылке.

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