Перевести всех на ЭДО нельзя, говорят бухгалтеры. Но с 1 марта 2023 года все равно придется

Минтруд утвердил единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой, которые оформляются только в электронном виде. Они вступят в силу 1 марта 2023 года.
Если коротко, то будет правочник основных видов электронных документов, связанных с работой.
Многие бухгалтеры не уверены, что это хорошая идея:
«Государство переводит всех на ЭДО, СФ в электронном виде, система прослеживаемости товаров также, скоро ТТН в электронном виде будут только и т.д.», пишут в чатах.
Но возмущения возмущениями, а обязательным требованиям и приказам придется подчиняться. Лучше всего заранее:
- понять, как и зачем переходить на КЭДО уже сейчас;
- знать, какие задачи решает КЭДО, в чем польза для работодателя и сотрудников;
- определить конкретные шаги для перехода на КЭДО.
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