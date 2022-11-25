ЭДО

Перевести всех на ЭДО нельзя, говорят бухгалтеры. Но с 1 марта 2023 года все равно придется

Вышел приказ Минтруда, который делает кадровый ЭДО обязательным. Но переход вряд ли пройдет гладко.

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Минтруд утвердил единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой, которые оформляются только в электронном виде. Они вступят в силу 1 марта 2023 года.

Если коротко, то будет правочник основных видов электронных документов, связанных с работой.

Многие бухгалтеры не уверены, что это хорошая идея:

«Государство переводит всех на ЭДО, СФ в электронном виде, система прослеживаемости товаров также, скоро ТТН в электронном виде будут только и т.д.», пишут в чатах.

Но возмущения возмущениями, а обязательным требованиям и приказам придется подчиняться. Лучше всего заранее:

  • понять, как и зачем переходить на КЭДО уже сейчас;
  • знать, какие задачи решает КЭДО, в чем польза для работодателя и сотрудников;
  • определить конкретные шаги для перехода на КЭДО.

Ольга Дядюрина, ведущий специалист отдела внедрения 1С и Альфира Нуретдинова, руководитель отдела продаж расскажут, как со всем этим справиться, на бесплатном вебинаре.

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