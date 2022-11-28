Разработка программы для заказчика входит в льготные доходы IT-компании

Разъяснение даны в письме от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.
В долю профильных доходов, в том числе, идут доходы от оказания услуг (выполнения работ):
- по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (заказные программы);
- по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.
Под заказными программами для ЭВМ понимаются программы для ЭВМ, услуги (работы) по разработке, адаптации, модификации которых осуществляла данная организация для заказчика.