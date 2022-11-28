IT-компании

Разработка программы для заказчика входит в льготные доходы IT-компании

Аккредитованная IT-компания может применять налоговые льготы, если доля доходов от IT – не менее 70%. В состав этих профильных доходов идет реализация собственных программ, а также разработка заказных. Что понимать под заказными, пояснил Минфин.

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Разъяснение даны в письме от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.

В долю профильных доходов, в том числе, идут доходы от оказания услуг (выполнения работ):

  • по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (заказные программы);
  • по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.

Под заказными программами для ЭВМ понимаются программы для ЭВМ, услуги (работы) по разработке, адаптации, модификации которых осуществляла данная организация для заказчика.

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