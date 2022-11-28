Для обучения по охране труда не надо будет учитывать дистанционщиков

Внесут поправки в правила обучения по охране труда, которые утверждены постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в приложение, где приведена таблица с минимальным количеством обученных в зависимости от численности.

Графу «Среднесписочная численность работников организации» дополнят сноской:

Без учета работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно на постоянной основе.

Например, сейчас в компании с численностью от 16 до 50 человек должно быть 3 обученных. Но если в штате 20 человек и из них 8 – удаленщиков, то среднесписочная численность будет 12, а значит, обучить надо 1 человека, а не троих.

Норма вступит в силу с 1 марта 2023 года.