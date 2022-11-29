НДФЛ по ставке 15% надо доплатить до 1 декабря по уведомлению из ИФНС

Об этом напоминает Минфин в письме от 14.10.2022 № 03-04-05/99458.
Речь идет о доходах свыше 5 млн. рублей.
Налоговики суммируют такие доходы:
- от налоговых агентов;
- из декларации 3-НДФЛ;
- проценты по вкладам;
- выигрыши в азартных играх.
Если совокупная сумма дохода превышает 5 млн рублей, на превышение считают налог по ставке 15%.
Если общая сумма налога, рассчитанная налоговиками, меньше той, что удержал агент или человек уплатил сам до декларации, то налог доначислят. Его надо уплатить до 1 декабря по уведомлению.
Отметим, что в этом году для многих такие уведомления на доплату стали неожиданностью. Люди думали, что на работе с них все удержали и не знали, что придется еще что-то доплачивать.