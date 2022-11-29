НДФЛ

НДФЛ по ставке 15% надо доплатить до 1 декабря по уведомлению из ИФНС

В 2021 и 2022 годах НДФЛ по ставке 15% бухгалтеры считают отдельно по каждой налоговой базе. Но налоговики потом суммируют все налоговые базы по всем налоговым агентам, а также прочие доходы. Инспекторы пересчитают налог и пришлют уведомление.

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Об этом напоминает Минфин в письме от 14.10.2022 № 03-04-05/99458.

Речь идет о доходах свыше 5 млн. рублей.

Налоговики суммируют такие доходы:

  • от налоговых агентов;
  • из декларации 3-НДФЛ;
  • проценты по вкладам;
  • выигрыши в азартных играх.

Если совокупная сумма дохода превышает 5 млн рублей, на превышение считают налог по ставке 15%.

Если общая сумма налога, рассчитанная налоговиками, меньше той, что удержал агент или человек уплатил сам до декларации, то налог доначислят. Его надо уплатить до 1 декабря по уведомлению.

Отметим, что в этом году для многих такие уведомления на доплату стали неожиданностью. Люди думали, что на работе с них все удержали и не знали, что придется еще что-то доплачивать.

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