🔊 Заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%

Чтобы у человека не было шока, предупредите его об этом заранее. Некоторые бухгалтеры так и сделали в 2021 году, чем сберегли нервы и себе, и шефу.

Историями делятся коллеги в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, в 2021 и 2022 годах налоговые агенты отдельно считают базу по НДФЛ для дивидендов и зарплаты. А налоговики потом все складывают и доначисляют налог.

Например, у директора зарплата 4 млн руб. и дивиденды 4 млн руб. Бухгалтер посчитал налог так: 4 000 000×13% + 4 000 000×13% = 1 040 000 руб. Налоговики посчитают налог так: 5 000 000×13% + (4 000 000 + 4 000 000 – 5 000 000) х 15% = 1 100 000 руб. Таким образом, директору надо доплатить по налоговому уведомлению до 1 декабря 60 тыс. рублей.

Обсуждая эту тему, бухгалтеры еще предложили вариант сразу доплатить налог за директора, то есть удержать его, просуммировав базы по дивидендам и зарплате.

Но коллеги предупреждают, что это бесполезно. Во-первых, такое не впишется в отчетность. А во-вторых, налоговики все равно насчитают налог физлицу, а переплата будет у фирмы.

Так что в этой ситуации бухгалтер может только предупредить директора о будущей весточке от ИФНС.

Коллеги советуют отправить эту сумму директору отдельной платежкой, предупредить, что деньги эти по факту ему не принадлежат. Их можно положить на депозит, а потом ближе к 1 декабря снять с депозита и перевести в уплату налога.