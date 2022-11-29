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🎁 Подарки сотрудникам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ

Подарки, полученные от юрлиц и ИП, освобождаются от НДФЛ в сумме до 4 тыс. рублей. Все, что свыше – облагается налогом.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-04-06/105519.

Что касается страховых взносов, то не облагаются выплаты по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности на имущество.

Договор дарения подходит под это определение.

Но надо учитывать важный нюанс – если подарок от юрлица дороже 3 тыс. рублей, договор дарения должен быть в письменной форме.

Если такой договор есть, страховых взносов не будет.

Ранее ФНС разъясняла, что для НДФЛ в справке о доходах у подарка будет код 2720, а у вычета (в пределах 4 000 руб.) – код 501.

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