🎁 Подарки сотрудникам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-04-06/105519.

Что касается страховых взносов, то не облагаются выплаты по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности на имущество.

Договор дарения подходит под это определение.

Но надо учитывать важный нюанс – если подарок от юрлица дороже 3 тыс. рублей, договор дарения должен быть в письменной форме.

Если такой договор есть, страховых взносов не будет.

Ранее ФНС разъясняла, что для НДФЛ в справке о доходах у подарка будет код 2720, а у вычета (в пределах 4 000 руб.) – код 501.