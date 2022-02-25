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В справках к 6-НДФЛ по подаркам от юрлиц действует код вычета 501

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Рубрика НДФЛ
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Подарки от компаний и ИП не облагаются НДФЛ в пределах 4 000 рублей. Код дохода в справках (бывших 2-НДФЛ) будет 2720 или 2721, а код вычета — 501.

Разъяснения дала ФНС в письме № БС-4-11/1934@ от 17.02.2022.

По коду 2721 отражаются подаренные ценные бумаги, по коду 2720 — остальные подарки.

А код вычета к этим кодам один (501) и его сумма — максимум 4 000 руб.

Бухгалтер может как угодно разделить это вычет между доходами с кодами 2720 и 2721. Главное, чтобы общая сумма вычетов с кодом 501 была не более 4 тыс. рублей.

Подарки работникам облагаются НДФЛ и НДС. А если нет письменного договора, то еще и страховыми взносами

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