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В новых квартирах установят умные счетчики

Будет единый список устройств и мобильное приложение для контроля показаний счетчиков.

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АНО «Умный многоквартирный дом» разработала документ, где предлагает свою концепцию цифровизации многоквартирных домов. До 2030 года планируют:

  • сделать Обязательной установку умных индивидуальных счетчиков на воду, газ, водоотведение и теплоснабжение;
  • создать Реестр таких устройств и приложения для многоквартирных домов;
  • перечислить Минимальные технические требования для приборов учета и оборудования связи.

«По нашим расчетам, потенциал рынка цифровизации МКД составит до 830 млрд руб. к 2030 году», – сообщили «Коммерсанту» в «Лаборатории цифровизации жилья».

Из минусов: расходы по установке новых приборов скорее всего лягут на владельцев квартир.

Из плюсов: станет удобнее контролировать показания счетчиков через приложение, а также в многих новостройках уже установлены smart-технологии для управления домом с помощью софта. Если концепция будет принята, застройщики готовы присоединиться к единой номенклатуре счетчиков.

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