В новых квартирах установят умные счетчики

АНО «Умный многоквартирный дом» разработала документ, где предлагает свою концепцию цифровизации многоквартирных домов. До 2030 года планируют:
- сделать Обязательной установку умных индивидуальных счетчиков на воду, газ, водоотведение и теплоснабжение;
- создать Реестр таких устройств и приложения для многоквартирных домов;
- перечислить Минимальные технические требования для приборов учета и оборудования связи.
«По нашим расчетам, потенциал рынка цифровизации МКД составит до 830 млрд руб. к 2030 году», – сообщили «Коммерсанту» в «Лаборатории цифровизации жилья».
Из минусов: расходы по установке новых приборов скорее всего лягут на владельцев квартир.
Из плюсов: станет удобнее контролировать показания счетчиков через приложение, а также в многих новостройках уже установлены smart-технологии для управления домом с помощью софта. Если концепция будет принята, застройщики готовы присоединиться к единой номенклатуре счетчиков.