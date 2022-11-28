Евросоюз может снять санкции с Россельхосбанка

ЕС принял аргументы российской стороны и собирается переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT в рамках зерновой сделки.
«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», – сообщил «Известиям» Петер Стано, официальный представитель Еврокомиссии.
Напомним, что в июне 2022 года РСХБ отключили от международной финансовой системы SWIFT.
Проводить платежи возможно, но транзакции стали более дорогими и медленными. Сейчас это собираются пересмотреть: санкции не должны влиять на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и другими странами.