Банки отказывают в кредитных каникулах мобилизованным

В ноябре 2022 года клиенты банков начали жаловаться на банки, которые не дают отсрочек по кредитам, сообщает «Коммерсант».

Пострадавшие рассказывают, что банки игнорируют сообщения в чатах и звонки на горячей линии, принимают документы, а спустя три часа отказывают в кредитных каникулах. У тех, кому удалось получить одобрение, в личном кабинете нет нового графика платежей, зато появилась просрочка и начисляются пени за неуплату.

ВТБ, ХКФ-банк и МТС-банк ссылаются на «технические проблемы». В Сбербанке признают, что в начале октября были «единичные отказы» и сложности с получением нужных документов, доверенностей.

Напомним, что сейчас банки могут обратиться к ФНС, чтобы подтвердить статус мобилизованного и самостоятельно получить все нужные документы.