Маркетплейсы

Маркетплейсы тоже просят разрешение на онлайн-торговлю российским вином

«Почта России» полностью готова к эксперименту, в частности, уже разработан сайт, через который будут продавать вино, оборудован склад, есть договоренности с поставщиками.

Версия для печати

Крупнейшие российские маркетплейсы – Ozon, «Яндекс.Маркет» и «СберМаркет» предлагают включить их в эксперимент по онлайн-торговле российским вином, ведь у них есть большой опыт в сфере логистики и IT-наработки.

Мы уже рассказывали про эксперимент, в рамках которого вино скоро будут продавать через специализированный сайт АО «Почта России». Пока он пройдет в Москве и области.

В «Яндексе» считают, что нужно расширить эксперимент и на другие города, открыть для онлайн-продажи больше продукции. Решения компании могли бы помочь организовать продажи так, чтобы алкоголь не заказывали несовершеннолетние или ночью, когда продажа запрещена.

О том, что «Почта России» пока не готова технически говорят и в Ozon.

В «СберМаркете» утверждают, что если эксперимент преследует идею увеличить продажи и помочь МСП, то для этого нужны компетенции в онлайне.

Информационные технологии

Появился сервис для производственных компаний, через который можно прогнозировать спрос на товары

Сбер разработал сервис «Прогнозирование спроса на производстве и в ретейле», в который встроена модель искусственного интеллекта. Она определяет оптимальный объем товаров для каждого магазина или ожидаемый спрос от дистрибьюторов.

Повышение квалификации

Налог на прибыль

Как перейти с УСН на ОСНО: процедура, нюансы, переходный учёт

Добровольно сменить упрощёнку на общий режим можно только с начала года, а если нарушить правила применения спецрежима – перейти на ОСНО придётся с начала квартала. Читайте подробную пошаговую инструкцию, которая поможет сменить упрощённый режим налогообложения на общий и ничего не упустить.

Как перейти с УСН на ОСНО: процедура, нюансы, переходный учёт
Кадровые документы

Приказ о внесении изменений в штатное расписание: что надо знать кадровику

Обычно приказ о внесении изменений в штатное расписание выпускают, если требуется корректировка существующего документа. Рассказываем, в каких ситуациях придется подготовить такое распоряжение, как его правильно составить, и показываем актуальные образцы.

Приказ о внесении изменений в штатное расписание: что надо знать кадровику

Мероприятия

Разместить
Малый и средний бизнес

Как малый бизнес могут исключить из реестра МСП и когда суды не помогут

Налоговики охотно используют любую информацию о компании, чтобы доначислить налоги. И не особо важно, откуда и как эта информация поступила. Но гораздо менее охотно учитывают данные, которые работают в пользу организации. Дальневосточные арбитры указали, что так делать нельзя.

Как малый бизнес могут исключить из реестра МСП и когда суды не помогут
Читать еще