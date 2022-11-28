Маркетплейсы тоже просят разрешение на онлайн-торговлю российским вином

Крупнейшие российские маркетплейсы – Ozon, «Яндекс.Маркет» и «СберМаркет» предлагают включить их в эксперимент по онлайн-торговле российским вином, ведь у них есть большой опыт в сфере логистики и IT-наработки.

Мы уже рассказывали про эксперимент, в рамках которого вино скоро будут продавать через специализированный сайт АО «Почта России». Пока он пройдет в Москве и области.

В «Яндексе» считают, что нужно расширить эксперимент и на другие города, открыть для онлайн-продажи больше продукции. Решения компании могли бы помочь организовать продажи так, чтобы алкоголь не заказывали несовершеннолетние или ночью, когда продажа запрещена.

О том, что «Почта России» пока не готова технически говорят и в Ozon.

В «СберМаркете» утверждают, что если эксперимент преследует идею увеличить продажи и помочь МСП, то для этого нужны компетенции в онлайне.