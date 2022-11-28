Регистрация ККТ

В реестр ККТ добавили новые модели касс

Всего в реестре ФНС теперь 206 моделей касс, недавно список пополнили еще две.

Версия для печати

В реестр контрольно-кассовой техники включили «РКТ-1Ф» и «PayKeeper-ФС».

«РКТ-1Ф» можно использовать в любых сферах без ограничений.

Касса «PayKeeper-ФС» предназначена только для безналичных расчетов в интернете.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
ЭДО

ЭДО на транспорте в 2023 году: что ждет бизнес

С 2024 года транспортная накладная перейдет в электронный формат в обязательном порядке. Это значит, что участники рынка автомобильных грузоперевозок больше не смогут применять сопроводительные транспортные документы в бумажном виде.

ЭДО на транспорте в 2023 году: что ждет бизнес
Общество

Полис ОМС: кому положен, что дает и как его получить

Полис обязательного медицинского страхования – документ, дающий право каждому россиянину на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях по всей стране. Он оформляется бесплатно. Разбираемся, кому он положен, что он дает и как его получить.

Полис ОМС: кому положен, что дает и как его получить
ЭДО в кадровом учете

Клиент Контур.Диадока и Контур.КЭДО победил в конкурсе «Внедрение года» III Всероссийского форума ЭДО

АО «Новосибирскэнергосбыт» получило приз за самый успешный опыт внедрения электронного документооборота на предприятии. Победителя определил программный комитет Форума, в который вошли эксперты отрасли, ФНС России и Ассоциации «РОСЭУ».

Читать еще