Вклады

Вкладчики теперь предпочитают долгосрочные депозиты

В этому году вкладчики стали чаще хранить деньги в долгосрочных депозитах с максимальной ставкой.

Версия для печати

В ноябре стало на 48% депозитов больше, чем в начале года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ВТБ. При этом, накопительные счета заводить стали реже, статистика упала на 8 пунктов.

«С начала октября разрыв между среднерыночными ставками по депозитам и накопительным счетам увеличился вдвое и достиг уровня января – 2,1 п. п. До конца года популярность срочных вкладов среди населения продолжит расти, прежде всего благодаря сезонным спецпредложениям от банков», – сообщил Роман Глазов, начальник отдела развития бизнеса и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ.

В прошлом году популярными были накопительные счета, в 2022 году хранить деньги предпочитают на депозитных вкладах с более выгодными условиями.

В первой половине ноября каждый третий депозит в ВТБ открывался на срок от года и больше. Банки обещают высокую ставку по долгосрочным вкладам.

Повышение квалификации

Экологические платежи

Бухгалтеры обсуждают, кто среди коллег ведет «паспорт отходов»

Отходы есть в любом офисе и не всегда они очевидно вредят окружающей среде. При том не новость, что офис должен вести учет отходов по Приказу № 721 и представлять в Росприроднадзор форму № 2-ТП.

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Маркировка товаров: готовьтесь раскошелиться

Маркировка «Честный ЗНАК» становится всё масштабнее. И к 2024 году она будет обязательной для всех товаров. Уже сейчас стоит задуматься над оборудованием, которое потребуется для работы с кодами.

Маркировка товаров: готовьтесь раскошелиться
Информационные технологии

Половина российских компаний считает, что их система киберзащиты не годится

Перестраивать свои системы информационной безопасности организации планируют с помощью российских ИБ-вендоров. Подавляющее большинство перейдут на отечественные средства защиты информации до конца 2022 г.

Обзор налоговых новостей

💬💬 День бухгалтера, паника у ювелиров, больничные для ИП, малый бизнес – без налогов. Чем недовольны, о чем просят, что обсуждают бухгалтеры в VK

Мы провели опрос и выяснили, что происходящие изменения в законах большинство бухгалтеров считают неизбежностью, поэтому и не переживают. Есть и те, кто сильно злы, но терпят молча. При этом комментарии в сообществе «Клерка» в VK буквально искрят.

Читать еще