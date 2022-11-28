Вкладчики теперь предпочитают долгосрочные депозиты

В ноябре стало на 48% депозитов больше, чем в начале года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ВТБ. При этом, накопительные счета заводить стали реже, статистика упала на 8 пунктов.

«С начала октября разрыв между среднерыночными ставками по депозитам и накопительным счетам увеличился вдвое и достиг уровня января – 2,1 п. п. До конца года популярность срочных вкладов среди населения продолжит расти, прежде всего благодаря сезонным спецпредложениям от банков», – сообщил Роман Глазов, начальник отдела развития бизнеса и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ.

В прошлом году популярными были накопительные счета, в 2022 году хранить деньги предпочитают на депозитных вкладах с более выгодными условиями.

В первой половине ноября каждый третий депозит в ВТБ открывался на срок от года и больше. Банки обещают высокую ставку по долгосрочным вкладам.