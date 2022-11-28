Импорт

Российским автомобилистам скоро предложат для покупки машины иранского производства

Среди известных моделей марки, которая вскоре поступит в России, есть седан Samand, построенный на базе Peugeot 405.

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Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 млн долларов, сообщает «РИА».

В Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки можно назвать седан Samand, построенный на базе Peugeot 405.

Выпускаются также перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng.

В 2021 году в Иране был выпущен компактный седан Tara, перелицованный с модели Peugeot 301.

На данный момент компания готовится запустить новую модель Rira, построенную по аналогу с Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee.

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