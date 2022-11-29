Пользователи интернета

Для сайтов электронного правительства сделают специальные сертификаты безопасности

Иностранные сертификаты заменят отечественными, а бумажные уведомления и документы – электронными.

Версия для печати

В Госдуму внесли законопроект, по которому создадут информационную систему национального удостоверяющего центра. Через нее будут выдавать специальные сертификаты безопасности для сайтов электронного правительства. В том числе и для ресурсов, которые не оказывают госуслуги.

Раньше подобные сертификаты получали у иностранных организаций, сейчас многие из них отозваны, и понадобились новые.

«Это должно помочь поставщикам соответствующих услуг и сервисов продолжать осуществлять свое взаимодействие с клиентами в условиях санкционного давления», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Новые сертификаты безопасности будут выдавать с применением отечественных криптографических алгоритмов.

Также в проекте сказано, что госорганы должны доставлять уведомления, юридически значимые сообщения и документы в электронном виде через «Госуслуги». Это нужно, чтобы не использовать импортные материалы для печати.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет

Бухгалтеры ждут четких объяснений по подсчету и уплате налога с аванса за декабрь, выплаченного в декабре. С зарплатой, которая будет в январе, все понятно, а вот по авансу есть сразу несколько вариантов.

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет
Читать еще