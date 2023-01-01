3-НДФЛ

Изменилось заявление на возврат налога внутри декларации 3-НДФЛ

С сегодняшнего дня уже можно сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год, чтобы, например, получить имущественный вычет за покупку квартиры.

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Новая форма – в редакции приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.

В частности, изменилось заявление на возврат налога, которое «вшито» в декларацию.

Раньше оно было и для зачета налога, теперь только для возврата, потому что зачет с внедрением ЕНП стал неактуален.

В заявлении убрали некоторые поля. Оставили только сумму к возврату, БИК, код вида счета и его номер.

КБК, ОКТМО, ФИО и наименование банка убрали.

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В раздел 2 добавили новую строка 170 для налога, который возвратили или зачли в упрощенном порядке (без декларации).

В приложение 5 добавили строку 171 для вычета на фитнес.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
3-НДФЛ
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