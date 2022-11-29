Адвокат

Адвокатам предоставили отсрочку от мобилизации

Правозащитников внесли в список не подлежащих мобилизации.

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Союз адвокатов России (САР) 18 октября 2022 года обратился к зампреду правительства РФ с просьбой предоставить отсрочку правозащитникам. 28 ноября 2022 года мобилизационное управление Минобороны ответило, что адвокатам уже предоставили бронь.

Глава САР Игорь Трунов предложил адвокатам нести гражданскую альтернативную службу и помогать в новых регионах РФ.

«Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, его нормативное и методическое обеспечение в адвокатских образованиях, которые должны быть организованы и вестись заблаговременно», – сообщил Игорь Трунов «Коммерсанту».

Список профессий, которые не подлежат мобилизации, утвержден постановлением мобилизационной комиссии, но носит закрытый характер. Адвокатов включили в один из разделов «экономической деятельности».

Также Союз адвокатов намерен поддерживать юристов, которые уже попали в армию.

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