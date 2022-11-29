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Транспортную накладную теперь можно перевести из xml в pdf в сервисе ФНС

Теперь не только электронные счета-фактуры, УПД и документы о передаче товаров и услуг можно бесплатно перевести из формата xml в читаемый формат. Перечень таких документов пополнился.

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Расширился функционал сервиса визуализации электронных документов на сайте ФНС.

Туда добавили новые документы для визуализации:

  • транспортная накладная;
  • сопроводительная ведомость;
  • заказ-наряд;
  • акт сверки взаимных расчетов.

Также сервис позволяет визуализировать xml часть договорного документа, составленного в формате PDF/A-3, уточняет ФНС.

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Кстати, можно визуализировать на формах штампы электронных подписей. Для этого вместе с файлом XML необходимо загрузить файл подписи одного из форматов: sign, sig, sgn.

Сервис заработал в марте 2022 года.

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