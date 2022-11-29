Транспортную накладную теперь можно перевести из xml в pdf в сервисе ФНС

Расширился функционал сервиса визуализации электронных документов на сайте ФНС.
Туда добавили новые документы для визуализации:
- транспортная накладная;
- сопроводительная ведомость;
- заказ-наряд;
- акт сверки взаимных расчетов.
Также сервис позволяет визуализировать xml часть договорного документа, составленного в формате PDF/A-3, уточняет ФНС.
Кстати, можно визуализировать на формах штампы электронных подписей. Для этого вместе с файлом XML необходимо загрузить файл подписи одного из форматов: sign, sig, sgn.
Сервис заработал в марте 2022 года.