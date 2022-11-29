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Компании планируют сэкономить на корпоративах

Работодатели готовы дарить подарки и оплачивать мобильную связь. А вот шоу и вечеринки большинство компаний перед новым годом организовывать не будут.

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Сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob провел исследование и выяснил, что проводить корпоративы собираются только 43% работодателей. В июне 2022 года праздновать собирались 46%, а в 2014 году – 58%.

Вместо корпоративов 44% работодателей сделают сотрудникам подарки, а 43% компенсируют траты на мобильную связь.

Каждая десятая компания предоставляет сотрудникам социальный пакет, гарантированный Трудовым кодексом. Треть организаций дает скидки на свою продукцию. На каждой пятой работе сотрудник может получить ДМС и компенсацию на питание. Разрешают пользоваться служебным транспортом 21% работодателей.

Меньше всего работодатели готовы давать сотруднику дополнительный оплачиваемый отпуск (12%) и брать на себя траты на фитнес и проезд (9%). Льготные путевки на отдых можно получить только в 7% компаний, а беспроцентную ссуду дают только 6%.

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