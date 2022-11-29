📖 Через два часа смотрите мастер-класс – узнаете, какие сегодня требования к заполнению трудовых книжек

Мастер-класс «Вносим записи и исправления в трудовую книжку»начинается в 15:00 мск.

Он бесплатный, а тема базовая, знания пригодятся не только в профессиональных, но и в личных целях. Записывайтесь, если ничего не знаете о работе с трудовыми книжками, но по работе приходится принимать и увольнять людей.

На мастер-классе научитесь заполнять раздел «Сведения о работе» в трудовых книжках. И разберетесь с ситуациями, когда запись сделана ошибочно:

Какие действуют сроки внесения записей в трудовую книжку.

Как внести запись о приеме на работу.

Как сделать запись о переводе и переименовании организации.

Как оформить запись о приеме на работу по совместительству.

Как сделать запись об увольнении работника.

Что делать если внесли запись ошибочно. Как исправить?

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