📖 Через два часа смотрите мастер-класс – узнаете, какие сегодня требования к заполнению трудовых книжек

Мастер-класс «Вносим записи и исправления в трудовую книжку»начинается в 15:00 мск.
Он бесплатный, а тема базовая, знания пригодятся не только в профессиональных, но и в личных целях. Записывайтесь, если ничего не знаете о работе с трудовыми книжками, но по работе приходится принимать и увольнять людей.
На мастер-классе научитесь заполнять раздел «Сведения о работе» в трудовых книжках. И разберетесь с ситуациями, когда запись сделана ошибочно:
- Какие действуют сроки внесения записей в трудовую книжку.
- Как внести запись о приеме на работу.
- Как сделать запись о переводе и переименовании организации.
- Как оформить запись о приеме на работу по совместительству.
- Как сделать запись об увольнении работника.
- Что делать если внесли запись ошибочно. Как исправить?