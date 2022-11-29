«Почте России» подарят монополию на доставку пенсий

С 1 апреля 2023 года «Почта России» станет единственным доставщиком наличных пенсий, сообщает «Коммерсант». Законопроект об установлении монополии на доставку пенсий поддержали в Госдуме.

Сейчас пенсию можно получить на карту или наличными на руки. Пенсионерам приносят деньги сотрудники «Почты России» или частной организации. Всего в 2021 году наличную пенсию получали 11,9 млн, из которых только 1,5 млн обращались к услугам частных компаний. Подавляющее большинство (10,4 млн человек) и так выбирало «Почту России».

Депутаты сообщают, что частные фирмы с минимальным уставным капиталом могут отказаться выполнять обязательства и не доставить деньги, особенно если пенсионер живет в сельской местности. Подобные случаи были в Приморском крае, Амурской и Иркутской областях, где компании передавали доставку выплат «Почте России».

Если в день выдачи пенсии человека не оказалось дома, почтальоны буду приходить к нему не менее трех раз, чтобы вручить деньги. Об этом мы писали ранее.

Монополия на доставку пенсий подается депутатами как дополнительная мера поддержки. «Почта России» до 2025 года собирается модернизировать отделения за свой счет и за средства из федерального бюджета. Для этого нужно не меньше 25 млрд рублей.