Правительство продолжит выдавать субсидии за трудоустройство молодежи в 2023 году

Правительство будет и дальше компенсировать расходы на частичную оплату труда новых сотрудников, сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.

Субсидии получат организации и ИП, которые нанимают молодых людей до 30 лет (в том числе без опыта работы и выпускников), а также тех, кто потерял работу или рискует ее потерять. Искать специалистов нужно через центр занятости.

Размер субсидии – 3 МРОТ за каждого сотрудника. Выплачивать поддержку будут в несколько этапов: первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства нового работника, второй – через три месяца, третий – через полгода.

Чтобы получить поддержку, работодатель должен обратиться в центр занятости и написать заявление в Фонд пенсионного и социального страхования.