Инвесторам раскроют инсайдерскую информацию о компаниях

Московская биржа предлагает создать непубличный канал для раскрытия информации инвесторам, сообщает «Коммерсант». Участники торгов получат достоверные данные об эмитентах, чтобы принять взвешенное инвестиционное решение.

«Инвестор в поисках натыкается на Telegram-каналы, не очень надежные ресурсы. Нам надо, возможно, совместно с рынком придумать второй контур информации, доступной конечным инвесторам в непубличной плоскости», – сообщила Ирина Грекова, управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи.

Напомним, что в марте 2022 года правительство РФ разрешило эмитентам не раскрывать сведения о компаниях, чтобы не попасть под возможные санкции. В ответ Мосбиржа все же рекомендовала регулярно раскрывать отчетность по российским и международным стандартам.

Ранее мы писали о том, как Центробанк раскрыл манипуляцию со стоимостью акций, которую провели участники инвестиционных телеграм-каналов.